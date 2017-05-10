نائب أمير القصيم يستقبل رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بمكتبه في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم الشيخ مساعد بن عبدالمحسن السيف ، يرافقه عدد من أعضاء الفرع ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم. وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه ، متمنين له العون والتوفيق. وشكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر – حفظهم الله – من خدمة الوطن والمواطن.