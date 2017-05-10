 خادم الحرمين يوجه دعوة لقادة الكويت وقطر وفلسطين لحضور القمة الخليجية الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يوجه دعوة لقادة الكويت وقطر وفلسطين لحضور القمة الخليجية الأمريكية

خادم الحرمين يوجه دعوة لقادة الكويت وقطر وفلسطين لحضور القمة الخليجية الأمريكية
المناطق - واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، تضمنت دعوة فخامته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الرسالة لفخامة رئيس دولة فلسطين، الوزير المفوض بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن طارق بن محمد رشوان، خلال استقبال فخامته له، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عّمان.

وأكد فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاستقبال عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية .

قام بتسليم الدعوة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت لمعاليه في قصر بيان اليوم .

حضر الاستقبال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح .

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية .

قام بتسليم الدعوة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال استقبال سمو أمير دولة قطر لمعاليه اليوم في مكتبه بالديوان الأميري .

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