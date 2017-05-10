خادم الحرمين يوجه دعوة لقادة الكويت وقطر وفلسطين لحضور القمة الخليجية الأمريكية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، تضمنت دعوة فخامته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الرسالة لفخامة رئيس دولة فلسطين، الوزير المفوض بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن طارق بن محمد رشوان، خلال استقبال فخامته له، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عّمان.

وأكد فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاستقبال عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية .