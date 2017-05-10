 كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة تحتفل بتخريج طلابها برعاية أمير الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة تحتفل بتخريج طلابها برعاية أمير الرياض

كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة تحتفل بتخريج طلابها برعاية أمير الرياض
المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض حفل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة بتخريج دفعة من طلابها حملة البكالوريوس والماجستير وذلك بمركز الملك فهد الثقافي .
وألقى رئيس مجلس الأمنـاء المشرف العام على كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة الدكتور عبدالله بن ركيب الشمري كلمة أوضح فيها أن عدد الخريجين والمتوقع تخرجهم لهذا العام وهم (493) طالبا وطالبة، مبيناً أن كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة وجدت كل الدعم والتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله .
وأشار إلى أن التخصصات التي تخرج منها الطلاب وهي طب وجراحة الفم والأسنان، والصيدلة الإكلينيكية ( دراسات عليا ) ، إضافة إلى شهادة دكتور صيدلي، وشهادة الاختصاص السعودية في تخصصات طب الأسنان المختلفة ( البورد السعودي )، وبكالوريوس طب و جراحة الفم و الأسنان، وبكالوريوس الصيدلة .
من جهته ألقى الطلاب الخريجون كلمة عبروا خلالها عن بالغ اعتزازهم وفرحتهم بهذا اليوم، متمنياً أن يوفقوا لخدمة دينهم ثم ملكهم ووطنهم .
عقب ذلك عرض فيلم عن مسيرة كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة وجرى استعراض مسيرة الخريجين .
وعبر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب الحفل عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، مهنئا الخريجين والخريجات وأسرهم بهذا المستوى الذي وصلوا إليه والإنجاز، مشيرا إلى أن الكلية تعد مؤسسة علمية نوعية في مجال تخصصها ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .

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