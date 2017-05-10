سلطنة عمان تسعى لاقتراض 3.6 مليار دولار من بنوك صينية

ذكرت مصادر مصرفية لوكالة رويترز أن سلطنة عُمان تسعى للحصول على قرض بقيمة 3.6 مليار دولار لأجل 5 سنوات من بنوك صينية، على أن يسدد دفعة واحدة بانتهاء المدة.

وستقوم وزارة المالية العمانية بترتيب القرض الذي سيصدر بفائدة قدرها 190 نقطة أساس فوق مستوى الـLibor.

وجرى تكليف كل من بنك الصين وبنوك التنمية الصيني والصناعي والتجاري الصيني بترتيب القرض على أن يتولى الأخيران إدارة الدفاتر.

يُذكر أنه من المرتقب توقيع اتفاق القرض في 12 يونيو المقبل، وسيتم توجيه الحصيلة للأغراض العامة لميزانية الحكومة العُمانية.