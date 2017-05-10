 فيديو مروع.. سلم كهربائي يبتلع طفل أمام عيني والدته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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فيديو مروع.. سلم كهربائي يبتلع طفل أمام عيني والدته

المناطق - الرياض

لا يدرك كثير من الآباء والأمهات حجم المأساة التي يمكن أن يعايشوها نتيجة لهو فلذات أكبادهم على السلالم الكهربائية المتحركة التي تنتشر في كثير من الأسواق والمراكز التجارية.
وفي المقطع المنشور جانب من هذه المأساة لطفل حاول -بقصد أو من دون قصد- صعود السلم الكهربائي المتحرك في الاتجاه المعاكس -على حين غفلة من والدته- في أحد المراكز التجارية في تركيا.

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