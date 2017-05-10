الإطاحة بمقيم سلب 377 ألف ريال من عملاء البنوك بجدة

ضبطت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة مقيماً سلب 377 ألف ريال كانت عبارة عن حصيلة عدة سرقات قام بها.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة وبفضل الله وتوفيقه، تمكنت من ضبط مقيم من جنسية عربية متهم بالترصد لعملاء البنوك ومتابعتهم وسلب ما بحوزتهم من أموال بعد خروجهم منها.

وبسماع أقواله، أقر المتهم بارتكاب عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك وتكسير زجاج سياراتهم والاستيلاء على ما بداخلها.

وبلغت جملة المسروقات النقدية قرابة (377) ألف ريال، وجرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص ، وسيتم إحالته لجهة الاختصاص.