 الإطاحة بمقيم سلب 377 ألف ريال من عملاء البنوك بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الإطاحة بمقيم سلب 377 ألف ريال من عملاء البنوك بجدة بالفيديو.. رابطة العالم الإسلامي توضح حقيقة تصريح أمينها العام حول حجاب المسلمة في الغرب بالفيديو و الصور.. وجبة مثالية لإنقاص الوزن بطريقة فعالة فيديو مروع.. سلم كهربائي يبتلع طفل أمام عيني والدته سلطنة عمان تسعى لاقتراض 3.6 مليار دولار من بنوك صينية كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة تحتفل بتخريج طلابها برعاية أمير الرياض طيران الأمن يسعف كندياً وسط البحر الأحمر غداً.. إعلان تقرير الربع الأول للميزانية العامة 2017 خادم الحرمين يوجه دعوة لقادة الكويت وقطر وفلسطين لحضور القمة الخليجية الأمريكية نائب أمير القصيم يستقبل رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة العمل تتيح 40 ألف سيرة ذاتية للعمالة المنزلية على «مساند»‎ اطلع على تأهيل وادي الرمة.. أمير القصيم يناقش إيجاد برامج اجتماعية للمجتمع خلال الإجازة

الإطاحة بمقيم سلب 377 ألف ريال من عملاء البنوك بجدة

الإطاحة بمقيم سلب 377 ألف ريال من عملاء البنوك بجدة
المناطق - جدة

ضبطت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة مقيماً سلب 377 ألف ريال كانت عبارة عن حصيلة عدة سرقات قام بها.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة وبفضل الله وتوفيقه، تمكنت من ضبط مقيم من جنسية عربية متهم بالترصد لعملاء البنوك ومتابعتهم وسلب ما بحوزتهم من أموال بعد خروجهم منها.
وبسماع أقواله، أقر المتهم بارتكاب عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك وتكسير زجاج سياراتهم والاستيلاء على ما بداخلها.
وبلغت جملة المسروقات النقدية قرابة (377) ألف ريال، وجرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص ، وسيتم إحالته لجهة الاختصاص.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>