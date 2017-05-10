فرع الكلية التقنية بالمندق يكرم المتفوقين علمياً

نظم فرع الكلية التقنية بمحافظة المندق اليوم حفل تكريم متدربيه المتفوقين والفائزين بالانشطة التنقية للفصل التدريبي الثاني عام ١٤٣٨هـ والذي يأتي ضمن برنامج التوجيه التربوي لرعاية المتدربين المتفوقين والموهوبين بفرع الكلية .

وأكد الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الزهراني مشرف فرع الكلية التقنية بالمندق على دور فرع الكلية في تهيئة كافة السبل التي من شأنها تحقيق التفوق والابداع جاء ذلك في حفل تكريم المتدربين الفائزين بالتفوق التدريبي والمتدربين المثاليين المنتظمين.

وأوضح الاستاذ عبدالرحمن بأن هذا التكريم يأتي تتويجا للجهود التي بذلها المتدربون خلال فترة تحصيلهم التدريبي واثبات كفاءتهم في الحصول على التفوق التدريبي والمثالي والتي تمنح حسب المعايير وكذلك بالحصول على المعدل المطلوب للجائزة .

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وقال بأن هذه الجائزة التي يتم تنفيذها في نهاية كل عام تدريبي هي بمثابة حافز وبث لروح التنافس الشريف بين المتدربين لخلق قاعدة كبيرة من المتميزين والمتفوقين تضاف الى مهاراتهم المعرفية التي تدربوا عليها ويؤشر الى مُنتج تقني متميز قادر على العطاء في سوق العمل بكل كفاءة حاثا على بذل المزيد من الجهود والتنافس الشريف .

واشاد مشرف الفرع على الجهود المذبولة التي قام بها رئيس وحدة الخدمات الإرشادية و مسؤول الانشطة التدريبية و جميع القائمين في انجاز هذا العمل وإخراجة بافضل صورة

من جهتهم استقبل المتدربون المتميزون والفائزون بالانشطة التقنية في فرع الكلية التقنية بمحافظة المندق جوائزهم بفرح مؤكدين بأنها بمثابة دعم وتحفيز على ما قدموه من تحصيل علمي واجتهاد اثناء التدريب.