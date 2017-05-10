 محمد بن عبدالعزيز يعزي أسرة الشهيد رئيس الرقباء آل سلطان بمحافظة أبو عريش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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محمد بن عبدالعزيز يعزي أسرة الشهيد رئيس الرقباء آل سلطان بمحافظة أبو عريش

محمد بن عبدالعزيز يعزي أسرة الشهيد رئيس الرقباء آل سلطان بمحافظة أبو عريش
المناطق - أمل بهكلي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب رئيس الرقباء محمد بن علي فتح آل سلطان أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء قيام بواجب الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.
وعبّر سموه أثناء زيارته أسرة الشهيد بمحافظة ابوعريش، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته, مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعزيتهم في مصابهم، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
حضر زيارة العزاء مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ووكيل محافظ أبو عريش علي بن محمد العمري وعدد من المسؤولين.

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