 هيئة الرياضة تنظم عدداً من برامج الرياضة المجتمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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هيئة الرياضة تنظم عدداً من برامج الرياضة المجتمعية

هيئة الرياضة تنظم عدداً من برامج الرياضة المجتمعية
المناطق_الرياض

تطلق الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في إدارة الرياضة المجتمعية بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للرياضة، برنامج “التحفيز المجتمعي “، والذي يهدف لبث الحماس بين المتطوعين والمهتمين و المشاركين في برامج الرياضة المجتمعية والنشاط الرياضي، .

وسيقام برنامج “التحفيز المجتمعي” في محافظة جدة يومي الجمعة والسبت المقبلين، يعقبه برنامج مماثل في مدينة الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ثم لمدة يومين (١٩ و ٢٠ مايو الجاري) في جامعة الملك سعود.

كذلك ستقيم الهيئة العامة للرياضة فعالية سباق الشركات الأول للمشاة والعدائين للجري لمسافة ثلاثة كيلو مترات، وذلك في مدينة الخبر، حيث سيركز هذا السباق المخصص لموظفي جميع الشركات من مختلف القطاعات على تعزيز نمط الحياة الصحي والمفعم بالحيوية والنشاط الرياضي، وسيكون موقع السباق في كورنيش مدينة الخبر وسيقام يوم الاثنين المقبل.

كما سيقام في مدينة الرياض سباقٌ مماثل وذلك يوم ال ٢٢ مايو الجاري في مركز “غرناطة مول” التجاري، ومن ثم ستحتضن محافظة جدة السباق ذاته يوم ال ٢٤ من الشهر ذاته في مركز “رد سي مول” التجاري.

كذلك تنظم الهيئة العامة للرياضة فعالية “تحرك بسعادة”، والتي بدأت في العاصمة البريطانية لندن وجذبت أكثر من 50 ألف مشترك خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يتم استضافتهم حالياً في 11 دولة حول العالم من أجل ضمان مشاركة مليار شخص في غضون السنوات العشر المقبلة في هذه الفعالية، والتي تهدف إلى الاستمتاع بالرياضة والتدريب البدني.

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