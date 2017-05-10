 خادم الحرمين يوجه دعوة لرئيس تركمانستان لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يوجه دعوة لرئيس تركمانستان لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

خادم الحرمين يوجه دعوة لرئيس تركمانستان لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية
المناطق_الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة لفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، تضمنت دعوة فخامته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي اليوم ، خلال استقبال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، له، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة عشق آباد.

وأكد معاليه خلال الاستقبال عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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