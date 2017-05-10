 ثلاثي الصين يتأهل لثمن النهائي الآسيوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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ثلاثي الصين يتأهل لثمن النهائي الآسيوي

ثلاثي الصين يتأهل لثمن النهائي الآسيوي
المناطق_الرياض

يلتقي شنغهاي سيبج مع جيانغسو سونينغ في مواجهة صينية خالصة في دور 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في وقت لاحق من الشهر الجاري حيث ضمنت ثلاثة أندية تنافس في الدوري الصيني الممتاز التأهل لمرحلة خروج المغلوب.
وأنهى شنغهاي الذي يقوده المدرب أندريه فيلاس بواش مجموعته في المركز الثاني خلف أوراوا ريدز الياباني رغم خسارة الاثنين اليوم في آخر جولة أمام وسترن سيدني واندرارز الاسترالي وسول الكوري الجنوبي على الترتيب.
وسجل وو لي لاعب منتخب الصين ثالث أسرع هدف في تاريخ المسابقة ليمنح التقدم لشنغهاي لكن واندرارز حول النتيجة إلى 2-1 لصالحه في الدقيقة السادسة بعدما جاء الرد سريعا بهدفي جومبي كوسوكامي وستيفن لوستيكا.
وتعادل إلكسيون من ركلة جزاء لكن جوشوا سوتيريو قاد الفريق الاسترالي لانتصار مفاجئ بهدف في الدقيقة 89 ليخسر سيبج الذي يضم أسماء لامعة مثل أوسكار وهالك.
وقال البرتغالي فيلاس بواش “التعادل 2-2 كان يبدو منطقيا لكن لسوء الحظ استقبلنا هدفا في النهاية وخسرنا والآن يجب أن نلعب بأفضل شكل ممكن أمام جيانغسو”.
وسيلعب أوراوا ضد جيجو يونايتد الكوري الجنوبي في دور 16 بعدما خسر 1-صفر من سول. كما سيلتقي قوانغتشو ايفرجراند الصيني بطل آسيا مرتين مع كاشيما انتلرز بطل اليابان في الدور المقبل.
واحتل قوانغتشو بطل الصين ست مرات المركز الثاني في مجموعته خلف كاواساكي فرونتيل بعد تعادله 2-2 مع سوون بلو وينجز الكوري الجنوبي وسجل ريكاردو جولارت ثنائية قوانغتشو.

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