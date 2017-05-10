بالتعاون مع “نبراس”.. دار الملاحظة بالافلاج توعّي أبناءها عن المخدرات وإضرارها

نظمت دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الافلاج التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجا توعويا موجه لأبناء الدار ومنسوبيها عن أضرار ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وأهمية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبرنامج المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” ،استضافت فيه الدكتور عبشان بن محمد العبشان عضو المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” ، والذي قدم شرحاً مفصلاً عن المخدرات والمؤثرات العقلية ” انواعها واشكالها ومسمياتها ” مع توضيح الطرق المثلى للوقاية منها .ولقيت المحاضرة تفاعلاً من ابناء الدار ومنسوبيها .

وقدمت ادارة دار الملاحظة شكرها لـ” نبراس ” وخصت الدكتور العبشان مؤكدة أن جميع الحاضرين قد استفادو من البرنامج استفاده كبيرة .يأتي هذا البرنامج ضمن انشطة وبرامج الدور والمراكز الايوائية ودورها الكبير لتثقيف نزلائها وخصوصا فئة الشباب منهم والذين يحتاجون الى تقويم بعض سلوكياتهم .

يُذكر ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن خلال المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه من ترعاهم تحرص كثيراً على تفعيل كل مامن شأنه افادتهم ، حيث وجهت جميع فروعها باستمرار تنفيذ البرامج التوعوية والوقائية عن اضرار ومخاطر المخدرات بالتعاون مع المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” .