 ولي العهد يصل إلى المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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ولي العهد يصل إلى المدينة المنورة

ولي العهد يصل إلى المدينة المنورة
المناطق_المدينة

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى المدينة المنورة مساء اليوم، ليرعى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – الملتقى العلمي السابع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة .

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة ، ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري ، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد وصل بمعية سمو ولي العهد – حفظه الله – ، صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي ، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن ، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ.

وكان سمو ولي العهد قد غادر جدة في وقت سابق اليوم ، حيث كان في وداعه حفظه الله لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وعدد من المسؤولين .

حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.

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