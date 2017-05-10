متعب بن عبدالله يرعى حفل تخريج الدفعة 14 من طلاب جامعة العلوم الصحية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني حفل تخريج طلاب الدفعة الرابعة عشر في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام الأكاديمي 1437/1438هـ(2017م)، في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء 13/8/١٤٣٨هـ الموافق 10/5/٢٠١٧م، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض، وذلك بالتزامن مع النقل المباشر في جدة والأحساء.

و لدى وصول سموه لمقر الحفل استقبله المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، وسعادة الدكتور سعد المحرج مدير عام إدارة الشؤون الطبية، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور يوسف العيسى، ووكلاء وعمداء الكليات، ثم عزف السلام الملكي.

هذا وانطلقت فعاليات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم أستعرض النشيد الوطني، تلتها مسيرة لـ 500 خريج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والمنح بكليات الرياض وجدة والأحساء، فيما ألقى الطالب عامر القحطاني كلمة الخريجين أعرب فيها عن شكره لراعي الحفل سمو الأمير متعب بن عبدالله على مشاركته أبنائه الخريجين فرحتهم، ولمدير الجامعة والوكلاء والعمداء وجميع أعضاء هيئة التدريس على دعمهم وتوفيرهم البيئة التعليمية المناسبة لهم.

من جهته، ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي كلمة تطرق فيها إلى النقلة الكبيرة التي تشهدها القطاعات الصحية والتعليمية والبحثية والتقنية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- وأشار إلى أن الجامعة مستمرة في تحقيقها للنجاحات والامتيازات، وذلك من خلال تجاوزها المستوى الوطني المستهدف في نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهلات أكاديمية، وتجاوز المستوى الوطني المستهدف في نسبة طلاب الدراسات العليا، وتحقيقها النسبة الأفضل بين الجامعات بالمملكة في نسبة الطلاب لهيئة التدريس، كما تميزت الجامعة بارتفاع معدل رضا الطلاب عن الأرشاد المهني والأكاديمي المقدم لهم، بما يعكس اهتمام الجامعة بمشاركة طلابها في التدريب السريري.

وأضاف معاليه:” أن الجامعة تحتفل اليوم بتخريج 500 طالب، منهم 146 بالدارسات العليا، و346 بالكالوريوس، و 8 طلاب من خريجي المنح، وتابع” أن طموح الجامعة هو سد الحاجة في القطاع الصحي بالمملكة من خلال الأيدي الوطنية المدربة، وكذلك تحقيق التوطين في الوظائف والأكتفاء الذاتي.

وختم مدير الجامعة كلمته بتقديمه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله على تشريفه ورعايته للحفل، كما قدم معاليه بأسم الجامعة ومنسوبيها شكره لمعالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم على ما تلقاه الجامعة من دعم فتح لها أبواب التميز والنجاح، ومن ثم تحقيقها لأعلى درجات درجات المهنية الأكاديمية في الأداء والمخرجات، كما هنأ الطلاب الخريجين وأهاليهم.

أثر ذلك هنأ راعي الحفل سمو وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله أبناءه الخريجين على انجازهم، وآبائهم وأمهاتهم على ما بذلوه من جهد في دعمهم خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة مؤكداً على دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم المسيرة التعليمية والصحية في المملكة، وأشار سموه على أن الجامعة وفي كل عام تخرج تلك الكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق رؤيته – حفظه الله- في تحقيق الخدمات الصحية المناسبة لكل المواطنين.

وفي نهاية الحفل سلم وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله جائزة الطالب المثالي للطالب عبدالرحمن العنزي، كما طلب سموه من آباء الخريجين بالصعود للمسرح لتسلم الشهادات مع ابنائهم.