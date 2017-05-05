 مدير جامعة الباحة: “مركز ريادة الأعمال” داعم قويّ لـ”هيئة السياحة” في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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مدير جامعة الباحة: “مركز ريادة الأعمال” داعم قويّ لـ”هيئة السياحة” في المنطقة

مدير جامعة الباحة: “مركز ريادة الأعمال” داعم قويّ لـ”هيئة السياحة” في المنطقة
المناطق_عبد الرحمن سفر
استقبل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك في مكتبه بإدارة الجامعة مدير عام فرع الهيئة العامّة للسياحة والتّراث الوطني بمنطقة الباحة  الأستاذ زاهر بن محمد الشهري.
في بداية اللقاء قدّم  الشهري للدكتور نبيل كوشك التهنئة بمناسبة الثّقة الملكية بتعيينه مديراً للجامعة، ثمّ تخلّل اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة المتصلة بمنطقة الباحة.
وفي ذات اللقاء أكّد الدكتور نبيل كوشك أنّ الجامعة انطلاقا من  رؤية المملكة 2030 عمدت إلى إنشاء “مركز ريادة الأعمال” بناء على أهداف محددة، ورؤية واضحة؛ للسعي لخدمة الجامعة خاصّة، ومنطقة الباحة عامّة وذلك بالعمل على نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال من المبتكرين والمبدعين؛ فضلا عن إيجاد العديد من الوظائف وتعزيز الصادرات ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكتور كوشك على أنّ من أولى أولويات الجامعة السعي نحو بناء جسر متين من التعاون ما بين الجامعة من جهة، وهيئة السياحة في منطقة الباحة من جهة أخرى وذلك من خلال عقد شراكات تنهض بخدمة المنطقة بدعم رواد الأعمال مالياً ومؤازرتهم لوجستيا بتقديم الإرشادات والنصائح لهم من قبل المختصين، خاصة وأن الجامعة تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزين في هذا الجانب.​

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