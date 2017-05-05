مدير تعليم الليث يكرم المدارس الفائزة في مشروع المسابقات التنافسية في الأنشطة الطلابية

كرم مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي صباح اليوم ( الأربعاء ) بمقر مجمع الأنشطة الطلابية قادة المدارس الفائزة في مشروع المسابقات التنافسية في الأنشطة الطلابية للعام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ ، كما كرم المدارس المستضيفة لمرحلة القطاعات ، والجهات الداعمة والراعية للمسابقة .

وبارك ” البركاتي ” في كلمة ألقاها بهذه المناسبة لكافة قادة ومعلمي وطلاب المدارس الفائزة ، مؤكدا على أهمية النشاط الطلابي كأحد البرامج الرئيسية الداعمة للمنهج الدراسي ، والمؤثرة بشكل إيجابي في بناء الشخصية الإيجابية للطلاب ، كما يقوم على صقل المواهب والقدرات ، واستثمار طاقات الطلاب وخبراتهم وإبداعاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

و وجه ” البركاتي ” بعقد ورش تربوية لمناقشة إيجابيات المسابقة و سلبياتها ، و طرح أفكار وآراء جديدة استعدادا للنسخة القادمة من المسابقة في العام الدراسي القادم .

كما عبر عن بالغ شكره وتقديره للمدارس الفائزة والمشاركة ، و لمنسوبي قسم النشاط الطلابي على حسن التنظيم والتخطيط والتنفيذ لفعاليات المسابقة ، و للمجموعة السعودية للاستزراع المائي ، ومؤسسة بن صديق التجارية لدعمهم السخي والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح فعاليات المسابقة .

من جانب آخر امتدح رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي أداء المدارس وتفاعلها في كافة مراحل المسابقة مؤكدا وصول أثرها لأكثر من ١٦ ألف طالب بمختلف المراحل الدراسية بمدارس البنين ، من خلال تنافسهم ومشاركتهم في ٤٢ مسابقة ثقافية وعلمية وثقافية وفنية و كشفية ورياضية ، تتناسب مع ميول الطلبة و اهتماماتهم وتلبي رغباتهم ، و تعمل على صقل قدراتهم ومواهبهم، وكشف ( الثعلبي ) عن عزم قسم النشاط الطلابي في تطوير إجراءات وفعاليات المسابقات معربا عن أمله في أن تصبح برنامجا وزاريا ينفذ على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية .

وأعرب ( الثعلبي ) عن بالغ شكره وتقديره لمدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي وللمساعد للشؤون التعليمية ” بنين ” الدكتور زكي بن رزيق الحازمي لدعمهم و رعايتهم الدائمة لكافة برامج ومناسبات قسم النشاط ، كما عبر عن شكره وتقديره لمنسوبي قسم الإشراف التربوي ، وقسم الإعلام التربوي لدعمهم إنجاح وإنجاز فعاليات المسابقةمنذ انطلاقتها ، كما شكر كافة المؤسسات الراعية والداعمة.

من جهة ثانية استمع مدير التعليم والحضور إلى بعض مقترحات و آراء القادة حول المسابقة في حوار مفتوح شهد تفاعلا كبيرا من كافة الحاضرين ، ثم تم تكريم الفائزين والداعمين .

وجاءت نتائج المدارس الفائزة في المسابقة على النحو التالي :

المرحلة الثانوية :

المركز الأول : ثانوية الليث

المركز الثاني : ثانوية الخالدية

المركز الثالث : ثانوية جابر بن حيان

المرحلة المتوسطة :

المركز الأولى : متوسطة ولي العهد المركز الثاني : متوسطة زيد بن حارثة

المركز الثالث : متوسطة سعيد بن العاص

المرحلة الابتدائية :

المركز الأول : ابتدائية الحسن بن علي

المركز الثاني : ابتدائية سعيد بن العاص

المركز الثالث : ابتدائية ابن كثير

المدارس المستضيفة لمرحلة القطاعات :

الحسن بن علي ، ولي العهد ، الصديق، أبوعبيدة ، ذات الصواري ، محمد بن سعود ، أحمد بن حنبل ، سعيا ، أحمد بن عبدالعزيز ، ابن كثير ، عمار بن ياسر ، صقر قريش ، زيد بن حارثة ، الرازي ، الفهد ؛ سعود الفيصل