تعليم الرياض يكرّم الطلاب والمدارس المحققة مراكز متقدمة محليا ودوليا في الأنشطة

استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور عبدالله بن محمد المانع، في مكتبه عددًا من الطلاب وقادة المدارس والقادة الكشفيين المتميزين في المسابقات الدولية والإقليمية والمحلية، بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة.

وكرّم الدكتور المانع الطالب رياض بن ناصر الظافري، لحصوله على الميدالية الذهبية في البطولة الدولية للتايكوندو في تركيا، والطالب سامي فارس الخيبري لحصوله على ذهبية التايكوندو في بطولة دولية ببولندا، والطالب سعود بن عبدالعزيز الرشيد، لحصوله على ذهبية بطولة كأس الطفل الدولية للمبارزة تحت 11 عامًا، والتي أقيمت في تركيا.

وعلى مستوى المدارس، حظيت متوسطة عبدالله بن حبيب لتحفيظ القرآن الكريم، بتكريم مدير عام تعليم الرياض بعد تحقيق كشفّافيها (فيصل الراجحي، وصالح المواش، وسعيد المليكي، وفيصل الغيهب) المركز الثاني في منافسات التميّز الكشفي لمرحلة الفتيان على مستوى وزارة التعليم للعام 1438هـ، بإشراف القادة الكشفيين: أنس السياري، وعبدالله الحصيني، ويزيد الدوسري، بينما حقق طلاب ثانوية اليمامة المركز الأول لأفضل مقطع “فيديو” لتمثيل إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في البث المباشر لفعالية يوم الأرض 2017م، بالإضافة إلى ثلاثة أوسمة خلال الربع الأول من العام نفسه، من خلال: حاتم القرني، وفيصل العبيدي، وناصر السويلم، ومهند الشايع، وإشراف المعلم حمد السعدون.

وهنّأ الدكتور المانع الطلبة والمدارس الفائزة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، وحاثًّا الجميع على بذل مزيد من الجهود في الأعوام القادمة.

ومن جانبه، عبّر مدير إدارة النشاط الطلابي أبو عباة عن فخره واعتزازه بالطلبة المتميزين في مناشط الإدارة المتعددة، داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أنّ هذه الإنجازات حظيت بدعم مباشر ومتابعة من مدير عام تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع.