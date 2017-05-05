الهلال يُغلق تمارينه من أجل التعاون

يؤدي الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، مرانًا مُغلقًا مساء يوم غدٍ الخميس، تحضيرًا لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جهة أخرى، استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته، بعد أن تمتّع اللاعبون براحة يوم أمس الثلاثاء، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الريان القطري تدريبًا استرجاعيًا، وفي الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على النواحي الفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في بداية المران- إلى تطبيق تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، فيما واصل الرباعي “ياسر الشهراني، مجاهد المنيع، ليو بوناتيني، وياسر القحطاني” برامجهم العلاجية والتأهيلية.

وزار وفد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مساء اليوم مقر النادي، حيث تجوّل الوفد على كافة مرافق النادي، قبل أن يلتقي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ويتابع جزءًا من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وفي نهاية الزيارة قدّم مدير إدارة كرة القدم بالنادي فهد المفرج، درعًا تذكاريًا لعميد كليوم علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة د. وليد الروضان، فيما تسلّم المفرج درعًا تكريميًا من الكلية، نظير إسهامات النادي الاجتماعية.