 الحربش: الابتعاث سيشمل التدريب لفصل أو فصلين إضافيين بعد الدراسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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الحربش: الابتعاث سيشمل التدريب لفصل أو فصلين إضافيين بعد الدراسة

الحربش: الابتعاث سيشمل التدريب لفصل أو فصلين إضافيين بعد الدراسة
المناطق - الرياض

التقى وكيل وزارة التعليم للبعثات والمشرف على الملحقيات الدكتور جاسر سليمان الحربش، بمجموعة من المبتعثين في جمهورية ألمانيا الاتحادية في مقر الملحقية الثقافية في برلين.
وقدم الحربش خلال اللقاء نبذة عن الصلاحيات التي منحت لهيئة البعثات، إضافة إلى دور الملحقية الثقافية تجاه الطلبة، مشيراً إلى أن الابتعاث لن يقتصر على الدراسة فقط، بل سيشمل فتح المجال أمام المبتعثين للتدريب لمدة فصل أو فصلين إضافيين بعد الدراسة للاستفادة من الخبرات الألمانية.
واستمع الحربش إلى آراء الطلاب ومشكلاتهم التي يواجهونها خلال الدراسة، مؤكداً أن الوزارة لن تألو جهداً في سبيل مساعدة المبتعثين الذين يعتبرون سفراء للمملكة في جميع دول العالم.
من جهته أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة في ألمانيا عدنان بوسطجي باهتمام الوزارة بالطلبة المبتعثين، مؤكداً افتخار سفارة المملكة بالطلبة وإنجازاتهم، خاصة الاختراعات التي تم تسجيلها من قبل الطلبة، مشيراً إلى أن عدداً من المؤسسات الألمانية بدأت تستفيد من خبرات هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم من الجامعات.
بدوره, أكد الملحق الثقافي في ألمانيا الدكتور عبد العزيز بن صالح أن أبواب الملحقية مفتوحة أمام الطلبة المبتعثين وعائلاتهم، مبيناً أن الملحقية تعمل على حل بعض العقبات التي تواجه الطلبة.
وبعد ذلك أعطيت الكلمة للمبتعثين لطرح المشكلات التي يواجهونها، سواء على المستوى الشخصي أو الدراسي.

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