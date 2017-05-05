دراسة: العسل يمنع غرغرينا 84 % من المرضى

كشف المؤتمر العالمي للعسل الذي أسدل الستار على فعالياته أخيراً في إسبانيا، دراسة كوبية أظهرت أن استخدام العسل لعلاج التقرحات الجلدية والغرغرينا ساهم في علاج أكثر من 84% من الحالات التي أجريت عليها التجارب.

وأوضح المشارك من السعودية استشاري علاج الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين أن المؤتمر استعرض العديد من أوراق العمل التي تناولت استخدامات العسل، وتحدث المحاضرون عن العلاج بلسعة النحل ومحتوياته الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والهرمونات.

وأشار إلى أنها أصبحت الآن متوفرة في الأسواق مستحضرات جاهزة تحتوي على المادة الفعالة ما يسهم في الاستغناء عن الذهاب للنحالين والتعرض لقرصات النحل التي قد تسبب حساسية لبعض المرضى، إضافة إلى أن اللسع يؤدي إلى استهلاك عدد كبير من النحل المفيدة في إنتاج العسل.