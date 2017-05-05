في عدة تخصصات.. فتح الابتعاث لمرحلة البكالوريوس بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية (الجوف، تبوك، حائل والحدود الشمالية) عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس.
فيما جاءت التخصصات التالية:
– التمريض
– العلاج الطبيعي
– العلاج الإشعاعي
– التخدير
– طب طوارئ
– العلاج الوظيفي (للإناث فقط)
واشترطت المدينة على المتقدمين:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– إجتياز درجة النسبة الموزونة (85%) وعلى أن لا يقل المعدل التراكمي في مرحلة الثانوية عن (85%).
– معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 5 أو ما يعادلها لمرحلة الدبلوم.
– إجتياز درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة وهي كالتالي: (IELTS 4)، (TOEFL”IBT” 45)، (STEP 67).
– أن لا تتجاوز مدة الحصول على آخر مؤهل عشر سنوات.
– إجتياز المقابلة الشخصية.
وأشارت إلى أن التقديم عن طريق نظام (جدير) للإبتعاث بموقع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية من الأحد 1438/8/18هـ حتى يوم الجمعة الموافق 1438/10/20هـ.
التعليقات (٠) اضف تعليق