 (فيديو) يراضي زوجته داخل مدرسة بعبارات غرامية وأناشيد .. و “تعليم الجوف” تفتح تحقيقا | صحيفة المناطق الإلكترونية
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(فيديو) يراضي زوجته داخل مدرسة بعبارات غرامية وأناشيد .. و “تعليم الجوف” تفتح تحقيقا

المناطق - الرياض

فتحت إدارة التعليم بمنطقة الجوف تحقيقاً بعد انتشار فيديو يصور كتابات وعبارات غرامية وأناشيد بإحدى المدارس وضعها زوج إحدى المعلمات بهدف التصالح معها بعد خلافات أسرية خاصة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط، أن الإدارة فتحت تحقيقاً بعد انتشار مقطع فيديو يصور كتابات وعبارات غرامية وأناشيد ومبالغ نقدية وهدايا عينية وضعها زوج إحدى المعلمات في غرفة المعلمات بمدرسة للبنات تابعة لمكتب التعليم بصوير، بهدف التصالح مع زوجته المعلمة التي تعمل في المدرسة، مشيراً إلى أن الإدارة ترفض استغلال المنشآت التعليمية لتحقيق مصالح شخصية.

يذكر أن رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع مقطع الفيديو الذي تظهر فيه قاعة المعلمات بإحدى المدارس وقد نُثر على أرضيتها ورود مرتبة بشكل متكامل بالإضافة إلى مبالغ مالية، وقيل إن من فعل ذلك هو زوج أراد مصالحة زوجته التي تعمل في المدرسة.

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