 “التحالف”: واشنطن ستسلم أسلحة إلى أكراد سوريين بسرعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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“التحالف”: واشنطن ستسلم أسلحة إلى أكراد سوريين بسرعة

“التحالف”: واشنطن ستسلم أسلحة إلى أكراد سوريين بسرعة
المناطق - وكالات

أعلن متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، أن واشنطن قد تبدأ “سريعا جدا” تسليم بعض الأسلحة والمعدات لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، لكنها ستقوم بذلك بشكل تدريجي.

ورغم المعارضة الشديدة من تركيا، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي ( ناتو)، فقد وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هذا الأسبوع على تسليم أسلحة لوحدات حماية الشعب دعما لعملية استعادة مدينة الرقة السورية من داعش.

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل بالقوات الجوية الأميركية جون دوريان للصحافيين: “لدينا كمية معينة من الإمدادات في البلاد بالفعل استخدمت لتسليح التحالف العربي السوري، وبعض هذه الأسلحة ربما يوزع سريعا جدا”.

ولم يحدد دوريان جدولا زمنيا لكنه أوضح أن التسليم سيكون بالتدريج وبحسب ما تقتضيه الحاجة.

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