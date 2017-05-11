شاهد.. لحظة اقتحام مصنع ضخم لإنتاج المخدرات في مصر.. لن تتوقع مكانه

أعلنت الداخلية المصرية العثور على مصنع لإنتاج وتصنيع المخدرات وتم العثور بمخازنه على 4 أطنان من المخدرات وحبوب الكبتاغون، وذلك في غرف سرية تحت الأرض في الصحراء.

وقالت الوزارة إن الادارة العامة لمكافحة المخدرات وفِي واحدة من أكبر الضربات الأمنية نجحت في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص فى تصنيع الأقراص المخدرة ومخدر الحشيش والإتجار فيها، وضبط بحوزتهم ما يقرب من أربعة أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 437 كيلوغراما من أقراص مخدر الكبتاغون وعملات محلية وأجنبية داخل مصنع ومخزن بمحافظتي القاهرة وبني سويف.

وذكرت أن التشكيل العصابي يضم عناصر شديدة الخطورة بينهم مصريون وأجانب، وتخصصوا في جلب شحنات من الحشيش من دولتين عربيتين لداخل البلاد فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع للبدء في تصنيع ذلك المخدر لمضاعفة كمياته وكذلك تصنيع أقراص الكبتاغون المخدرة وذلك بالمنطقة الصحراوية الكائنة جنوب طريق الكريمات الزعفرانة بمحافظة بني سويف.