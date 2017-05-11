 رعب في إيران من احتجاجات مرتقبة .. وخامنئي يحذر معارضيه: سنصفع كل من يثور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رعب في إيران من احتجاجات مرتقبة .. وخامنئي يحذر معارضيه: سنصفع كل من يثور شاهد.. لحظة اقتحام مصنع ضخم لإنتاج المخدرات في مصر.. لن تتوقع مكانه شاهد.. هذه قدرات الطائرة السعودية بدون طيار “صقر1” “التحالف”: واشنطن ستسلم أسلحة إلى أكراد سوريين بسرعة (فيديو) يراضي زوجته داخل مدرسة بعبارات غرامية وأناشيد .. و “تعليم الجوف” تفتح تحقيقا في عدة تخصصات.. فتح الابتعاث لمرحلة البكالوريوس بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية دراسة: العسل يمنع غرغرينا 84 % من المرضى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تُفصح عن الطائرة الاستراتيجية بدون طيار (صقر1) الحربش: الابتعاث سيشمل التدريب لفصل أو فصلين إضافيين بعد الدراسة الريال يتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه التعليم: تعيين مرشحي الرياضيات يوم الأحد القادم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يفتتح الملتقى العلمي السابع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

رعب في إيران من احتجاجات مرتقبة .. وخامنئي يحذر معارضيه: سنصفع كل من يثور

رعب في إيران من احتجاجات مرتقبة .. وخامنئي يحذر معارضيه: سنصفع كل من يثور
 المناطق - وكالات

حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، المعارضين في الداخل أن من يثور على النظام في بلاده سيواجه ردا شديدا، متخوفا من حدوث احتجاجات مشابهة لأحداث 2009 الدامية التي انطلقت عقب إعلام نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث فاز فيها محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران لفترة ثانية.

وأكد المرشد الإيراني أمام حشد من خريجي جامعة عسكرية للالتحاق بالحرس الثوري في العاصمة طهران قائلا: “يجب الحفاظ على أمن البلاد، ويعلم كل من يتخطى ذلك بأنه سيواجه صفعة”.

كما أوصى خامنئي المرشحين الستة في الانتخابات الرئاسية القادمة بالامتناع عن الحديث حول قضايا الأقليات والقوميات التي تطالب بحقوقها في إيران، محذرا “أن الحديث عن هذه القضايا سيكون لصالح العدو”، حسب تعبيره.

وبناء على ما جاء في وكالة تسنيم المقربة للحرس الثوري، قال المرشد الإيراني، إن “الهدف قصير المدى للعدو هو زعزعة الأمن وإثارة الفوضى والفتنة” في بلاده دون أن يسمي خامنئي من هو العدو الذي عادة ما يذكره في خطاباته.

يحذر خامنئي معارضيه في الداخل في حين لا يزال مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، زعماء المعارضة “الخضراء” يقبعون في الإقامة الجبرية منذ عام 2009 بأمر مباشر من المرشد الإيراني، رغم جميع محاولات الإصلاحيين والمعتدلين للإفراج عنهم.

وقال خامنئي محذرا المسؤولين في بلاده بطريقة مثيرة: “إن تغيير سلوك الأفراد لا يختلف أبدا عن تغيير النظام، وإن تغيير السلوك يعني القضاء على النظام الإسلامي”، وهو وصف جديد لخامنئي يحذر فيه من حوله أن أي تغيير في توجهاتهم السياسية يعني إعلان الحرب ضد نظامه.

وستجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 19 من الشهر الجاري بمشاركة ستة مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي، المقرب من المتشددين والمرشد خامنئي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>