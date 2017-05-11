ضبط 721 مصحفا مُحرّفا في ساحات المسجد النبوي.. من المسؤول عن توزيعها ؟!

قامت أمانة منطقة المدينة ممثلة ببلدية الحرم بضبط عدد 721 مصحفا محرفا ومجهول المصدر مع الباعة الجائلين بساحات المسجد النبوي الحرام.

وأوضح رمضان الزهراني رئيس بلدية الحرم أنه تم ضبط هذه الكمية من المصاحف عن طريق البلدية ولجنة الباعة الجائلين المخصصة لهذا الغرض، وتم تسليم المصاحف لمندوب الجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وأضاف الزهراني أن مجهولين وزعوا المصاحف المحرفة مجهولة المصدر على البساطين الجائلين في ساحات الحرم، حيث يقوم كثير من البساطين ببيع هذه المصاحف المحرفة والمخالفة على الزوار.

يشار إلى أن اللجنة ضبطت في وقت سابق من هذا العام وحتى تاريخه أكثر من 63 ألف نسخة، وتمت مصادرتها وتسليمها للجهات المعنية، وتم التعامل مع المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.