 ضبط 721 مصحفا مُحرّفا في ساحات المسجد النبوي.. من المسؤول عن توزيعها ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقلبات جوية وأمطار واحتجازات بمحافظات جازان.. والدفاع المدني يحذر عبر مكبرات الصوت 53 ألف حالة طلاق في المملكة خلال عام 97 % من الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة “أجانب” الحوادث المرورية تواصل ارتفاعاتها.. قتلت 9 آلاف شخص في 2016 احتفالا بطلاقها .. خليجية تقيم حفلا وتستقبل المدعوين بالورود والزينة ! ضبط 721 مصحفا مُحرّفا في ساحات المسجد النبوي.. من المسؤول عن توزيعها ؟! إليكم 7 طرق مذهلة لتقوية الذاكرة .. بينها مضغ العلكة شاهد.. قائد بالجيش الليبي يعدم داعشياً رميا بالرصاص رعب في إيران من احتجاجات مرتقبة .. وخامنئي يحذر معارضيه: سنصفع كل من يثور شاهد.. لحظة اقتحام مصنع ضخم لإنتاج المخدرات في مصر.. لن تتوقع مكانه شاهد.. هذه قدرات الطائرة السعودية بدون طيار “صقر1” “التحالف”: واشنطن ستسلم أسلحة إلى أكراد سوريين بسرعة

ضبط 721 مصحفا مُحرّفا في ساحات المسجد النبوي.. من المسؤول عن توزيعها ؟!

ضبط 721 مصحفا مُحرّفا في ساحات المسجد النبوي.. من المسؤول عن توزيعها ؟!
المناطق - الرياض

 قامت أمانة منطقة المدينة ممثلة ببلدية الحرم بضبط عدد 721 مصحفا محرفا ومجهول المصدر مع الباعة الجائلين بساحات المسجد النبوي الحرام.

وأوضح رمضان الزهراني رئيس بلدية الحرم أنه تم ضبط هذه الكمية من المصاحف عن طريق البلدية ولجنة الباعة الجائلين المخصصة لهذا الغرض، وتم تسليم المصاحف لمندوب الجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وأضاف الزهراني أن مجهولين وزعوا المصاحف المحرفة مجهولة المصدر على البساطين الجائلين في ساحات الحرم، حيث يقوم كثير من البساطين ببيع هذه المصاحف المحرفة والمخالفة على الزوار.

يشار إلى أن اللجنة ضبطت في وقت سابق من هذا العام وحتى تاريخه أكثر من 63 ألف نسخة، وتمت مصادرتها وتسليمها للجهات المعنية، وتم التعامل مع المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>