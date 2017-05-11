الحوادث المرورية تواصل ارتفاعاتها.. قتلت 9 آلاف شخص في 2016

ارتفع عدد الحوادث المرورية خلال العام الماضي 2016 إلى نحو 533.38 ألف حادث، مقارنة بـ518.795 ألف حادث منذ عام 2007 وحتى 2015 بزيادة 2.8 في المائة.

وتسببت الحوادث المرورية في وفاة نحو 9031 فردا خلال 2016 إذ يشكلون نحو 12.9 في المائة من إجمالي عدد الوفيات في المملكة البالغ نحو 70 ألف حالة خلال نفس العام – عدد من تم دفنهم في المقابر التابعة لأمانات البلديات – وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبحسب تقريرنشرته “الاقتصادية”، فقد بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية بشكل يومي نحو 25.5 حالة وفاة يوميا بمعدل وفاة في كل ساعة خلال عام 2016 (1437 هـ)، مقارنة بـ 22.8 حالة وفاة خلال عام 2015 (1436هـ) بمعدل 0.9 حالة في كل ساعة.

وقد ارتفع عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال العام الماضي 2016 (1437 هـ)، بنسبة 12 في المائة، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 9031 حالة وفاة، مقارنة بـ8063 حالة وفاة خلال عام 2015 (1436هـ).

وتعد النسبة السابقة (نسبة النمو في عدد الوفيات في 2016) هي أعلى نسبة نمو خلال العشرة الأعوام السابقة وتحديدا منذ عام 2007 (1428 هـ) حتى عام 2016 (1437 هـ).

وبلغ عدد الوفيات منذ عام 2006 (1427هـ) حتى عام 2016م (1437 هـ) نحو 78.487 ألف حالة وفاة يشكلون نحو 12.1 في المائة من إجمالي عدد الوفيات في المملكة لنفس الفترة، حيث بلغ عددهم نحو 649.303 ألف حالة وفاة.

أما الإصابات الناتجة من الحوادث المرورية فقد بلغ عددها نحو 38.12 ألف إصابة خلال عام 2016 (1437 هـ) بمعدل 4.5 إصابة في كل ساعة بمعدل 108 إصابات في اليوم الواحد، مقارنة بـ 36.302 إصابة خلال عام 2015 (1436هـ) بمعدل 4.3 إصابة في الساعة الواحدة مقارنة بـ 103 إصابات خلال اليوم الواحد.