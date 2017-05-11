 97 % من الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة “أجانب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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97 % من الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة “أجانب”

97 % من الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة “أجانب”
المناطق - الرياض

شكل الأطباء الأجانب العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة نحو 96.7 في المائة من إجمالي العاملين فيها، بعدد 28722 طبيبا وطبيبة، من إجمالي 29701.

فيما لم يتجاوز عدد الأطباء السعوديين 979 طبيبا وطبيبة من الإجمالي، بنسبة لا تتجاوز 3.3 في المائة من الإجمالي، بزيادة 14.5 في المائة عن 2015 البالغ عددهم حينها 837 طبيبا.

وبحسب إحصائية حديثة، استندت إلى الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ عدد الممرضين في المستشفيات الخاصة 42638 ممرضا وممرضة، شكل الأجانب منهم 94.6 في المائة، حيث بلغ عددهم 40373 ممرضا، فيما يقدر عدد الممرضين السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2265 ممرضا.

وبلغ عدد الفئات الطبية المساعدة 39287 موظفا صحيا مساعدا، شكل السعوديون منهم نحو 15.7 في المائة، حيث بلغ عددهم 6184 مساعدا ومساعدة طبية، والباقي أجانب.

 

 

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