تقلبات جوية وأمطار واحتجازات بمحافظات جازان.. والدفاع المدني يحذر عبر مكبرات الصوت

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان على محافظات الحرث والدائر وفيفا وأحد المسارحة والعارضة والعيدابي وهروب ومركز الحشر، سالت على إثرها الأودية وادي خلب ووادي دهوان بالحرث ووادي جورا ووادي هراين بالدائر ووادي هروب ووادي وساع بهروب ووادي القهر ووادي ضمد ووادي جيزان بمركز الحشر.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة.

وأشار إلى تلقي عدد من البلاغات عن انقطاعات في الطرق في المحافظات الجبليه وأيضا تلقي بلاغ عن هبوط في الطريق العام بمحافظة الدائر، وتم التنسيق مع جهة الإختصاص حيال فتح الطرق ومعالجة الهبوط الذي حدث بمحافطة الدائر.

وبين القحطاني أنه تم أيضا تلقي بلاغ عن انجراف مركبة في وادي دفا بمحافظة الدائر، وتم خروج الأشخاص من داخلها وهم بصحه جيدة، إضافة لاستقبال بلاغات عن تغريز مركبتين في محافظتي هروب والدائر.

وبين، أنه تم استخدام مكبرات الصوت بدوريات السلامة لمتابعة الموقف، وتحذير وتنبيه المواطنين والمقيمين من الإقتراب من الأودية أو المجازفه بعبورها بمحافظة الدائر.

وحذر المقدم القحطاني من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه لاسمح الله.