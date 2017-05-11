إحباط هجوم انتحاري على معسكر في حضرموت

أعلنت المنطقة العسكرية الثانية عن إفشال هجوم انتحاري ومقتل انتحاريين اثنين واعتقال ثلاثة في وادي دوعن بحضرموت ظهر الأربعاء.

وأورد بيان رسمي عن محاولة فاشلة من العناصر الإرهابية بهجوم بسيارة مفخخة تم تفجيرها في نقطة متقدمة بعيدة عن المعسكر في دوعن.

وأضاف البيان أنه و بعد الإنفجار أقدمت سيارة أخرى كانت مرافقة للانتحاري و أطلق مستقليها من العناصر الإرهابية النار مباشرة على الجنود.

وإثر تبادل لإطلاق النار بين الجنود والعناصر الإرهابية قتل انتحاريان و أسر ثلاثة من العناصر الإرهابية.

وتشهد مديرية دوعن في حضرموت، توتراً بين القوات الحكومية التي أعلنت أمس الأول، حالة طوارئ مؤقتة، وبين مسلحين يُعتقد أنهم من تنظيم “القاعدة”، أقدموا منذ أيام، على تفجير مبنى يتبع قوات الأمن.