 إحباط هجوم انتحاري على معسكر في حضرموت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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إحباط هجوم انتحاري على معسكر في حضرموت

إحباط هجوم انتحاري على معسكر في حضرموت
Yemeni soldiers raise their weapons at an area in the northwest Saada province where they are battling Shiite Huthi rebels on January 31, 2010. Yemen said it would stop its war on Shiite northern rebels only if they agree to a six-point truce offer, including a pledge not to attack Saudi Arabia, as fighting raged on three fronts. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)
المناطق - اليمن

أعلنت المنطقة العسكرية الثانية عن إفشال هجوم انتحاري ومقتل انتحاريين اثنين واعتقال ثلاثة في وادي دوعن بحضرموت ظهر الأربعاء.
وأورد بيان رسمي عن محاولة فاشلة من العناصر الإرهابية بهجوم بسيارة مفخخة تم تفجيرها في نقطة متقدمة بعيدة عن المعسكر في دوعن.

وأضاف البيان أنه و بعد الإنفجار أقدمت سيارة أخرى كانت مرافقة للانتحاري و أطلق مستقليها من العناصر الإرهابية النار مباشرة على الجنود.

وإثر تبادل لإطلاق النار بين الجنود والعناصر الإرهابية قتل انتحاريان و أسر ثلاثة من العناصر الإرهابية.

وتشهد مديرية دوعن في حضرموت، توتراً بين القوات الحكومية التي أعلنت أمس الأول، حالة طوارئ مؤقتة، وبين مسلحين يُعتقد أنهم من تنظيم “القاعدة”، أقدموا منذ أيام، على تفجير مبنى يتبع قوات الأمن.

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