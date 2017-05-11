 للتخلص من لسعات البعوض.. عليك بهذه الطريقة البسيطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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للتخلص من لسعات البعوض.. عليك بهذه الطريقة البسيطة

للتخلص من لسعات البعوض.. عليك بهذه الطريقة البسيطة
المناطق - الرياض

دخل فصل الصيف وستبدأ معه معاناة ملايين البشر من لسعات البعوض التي تسبب الحكة والمتاعب. لكن يبدو أن هناك حلا لهذه المشكلة.
إذ طرح موقع “LifeHacker”، المختص بتقديم حلول تقنية وطبية أحيانا، حلا قال إنه فوري وبسيط لمعالجة لسعات البعوض.

ونصح الموقع بوضع ملعقة في الماء الساخن لفترة وجيزة، ثم وضع ظهر الملعقة على مكان اللسعة بشكل مباشر والضغط عليها حوالي دقيقتين.

وحسب الموقع، فإن هذا الإجراء البسيط سيشفي تماما لسعة البعوضة ويمنع الحكة المزعجة التي تليها بشكل سريع.

ويحقن البعوض عند لسع الإنسان مادة بروتينية لمنع تجلط الدم. وهذه المادة البروتينية هي التي تسبب الحكة. ويقول الموقع إن إجراء الملعقة الساخنة يتلف تلك المادة ويمنع الحكة بشكل فوري.

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