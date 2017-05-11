رجل أمن بالباحة ينجح في إنقاذ وافد آسيوي من الغرق

تمكن رجال أمن الطرق بمنطقة الباحة بفضل الله، من إنقاذ وافد آسيوي من الغرق بعدما جرفت السيول شاحنته.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد، بأنه بفضل من الله سبحانه وتعالى هطلت مساء أمس الأربعاء، أمطار على وادي وراخ ونتج عن هذه السيول انجراف شاحنة كبيرة يقودها وافد من الجنسية الباكستانية نتيجة لهذه السيول، مشيرًا بأنه وأثناء قيام دوريات أمن الطرق بمهامهم الأمنية والمرورية على هذا الطريق، لاحظت انجراف الشاحنة التي فقد قائدها السيطرة عليها، مما تطلب الوضع الاستعانة بدوريات أخرى وبمعدة شيول كانت تابعة لإدارة الطرق، وتمكن أحد رجال أمن الطرق من الركوب ببكت الشيول وبالتالي الإمساك بسائق الشاحنة وإنقاذ حياته من الغرق بعد فضل الله ومنّه.

من جانبه شكر مدير شرطة الباحة اللواء/ علي آل هادي، رجال أمن الطرق على جهودهم المميزة.