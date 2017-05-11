 رجل أمن بالباحة ينجح في إنقاذ وافد آسيوي من الغرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استمرار الأمطار على الرياض ونجران وجازان وعسير والباحة دراسة: شرب عبوتي ريد بول قد يرفع خطر الإصابة بالسكتة القلبية جامعة عبد الرحمن بن فيصل تتسلم شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الشمري يفوز بجائزة أفضل تغطية إعلامية بمهرجان الكويت الدولي للمونودراما مصرع 26 شخصا في الهند إثر انهيار جدار عليهم خلال حفل زفاف إنستغرام يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع أمريكا تسرع تسليح أكراد سوريا رغم اعتراض تركيا ​نائب وزير الاقتصاد: الصرف في “حساب المواطن” يبدأ يوليو المقبل.. وولي ولي العهد وجّه بالسخاء مع المواطنين رجل أمن بالباحة ينجح في إنقاذ وافد آسيوي من الغرق الجهات الأمنية تتصدى لهجوم شنه مطلوبون خلال تطوير حي المسورة بالعوامية وتقتل أحدهم شاهد…أمير الباحة يقوم بجولة مفاجئة على مستشفى الملك فهد ‫وزير التجارة ينفي مشاركة “ماكنزي” في إعداد “رؤية 2030″‬‎

رجل أمن بالباحة ينجح في إنقاذ وافد آسيوي من الغرق

رجل أمن بالباحة ينجح في إنقاذ وافد آسيوي من الغرق
المناطق-عبدالرحمن سفر

تمكن رجال أمن الطرق بمنطقة الباحة بفضل الله، من إنقاذ وافد آسيوي من الغرق بعدما جرفت السيول شاحنته.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد، بأنه بفضل من الله سبحانه وتعالى هطلت مساء أمس الأربعاء، أمطار على وادي وراخ ونتج عن هذه السيول انجراف شاحنة كبيرة يقودها وافد من الجنسية الباكستانية نتيجة لهذه السيول، مشيرًا بأنه وأثناء قيام دوريات أمن الطرق بمهامهم الأمنية والمرورية على هذا الطريق، لاحظت انجراف الشاحنة التي فقد قائدها السيطرة عليها، مما تطلب الوضع الاستعانة بدوريات أخرى وبمعدة شيول كانت تابعة لإدارة الطرق، وتمكن أحد رجال أمن الطرق من الركوب ببكت الشيول وبالتالي الإمساك بسائق الشاحنة وإنقاذ حياته من الغرق بعد فضل الله ومنّه.

من جانبه شكر مدير شرطة الباحة اللواء/ علي آل هادي، رجال أمن الطرق على جهودهم المميزة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>