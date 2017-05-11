 ​نائب وزير الاقتصاد: الصرف في “حساب المواطن” يبدأ يوليو المقبل.. وولي ولي العهد وجّه بالسخاء مع المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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​نائب وزير الاقتصاد: الصرف في “حساب المواطن” يبدأ يوليو المقبل.. وولي ولي العهد وجّه بالسخاء مع المواطنين

​نائب وزير الاقتصاد: الصرف في “حساب المواطن” يبدأ يوليو المقبل.. وولي ولي العهد وجّه بالسخاء مع المواطنين
المناطق - الرياض

كشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه الجهات الحكومية بالسخاء مع المواطنين، مؤكداً أن الصرف في برنامج “حساب المواطن” سيبدأ في يوليو المقبل.

وقال التويجري في تصريحات لشبكة “بلومبيرغ”، إن أكثر من 11 مليون مواطن تقدموا للحصول على الدعم من خلال حساب المواطن، لكن العمل لايزال جارياً لتحديد العدد الفعلي للمستحقين.

وأوضح أن ولي ولي العهد وجّه الحكومة بأن تكون سخية مع المواطنين قدر الإمكان، وتغطية أكبر عدد ممكن من المتقدمين لحساب المواطن، مؤكداً أنه سيبدأ الدفع في شهر يوليو المقبل، حسبما هو مجدول سابقاً.

وشدد التويجري على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف “رؤية 2030” التي لا يعتمد الاقتصاد فيها على النفط، والانتهاء من مشاريع البنية التحتية، مثل مشروعي مترو الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة.

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