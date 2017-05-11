 مصرع 26 شخصا في الهند إثر انهيار جدار عليهم خلال حفل زفاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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مصرع 26 شخصا في الهند إثر انهيار جدار عليهم خلال حفل زفاف

مصرع 26 شخصا في الهند إثر انهيار جدار عليهم خلال حفل زفاف
المناطق - وكالات

لقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 28 آخرين بجروح أمس خلال حفل زفاف إثر انهيار جدار جراء الهطول الغزير للأمطار وهبوب عاصفة رعدية في ولاية راجستان غرب الهند.

وقال أنيل تانك قائد شرطة منطقة بهاراتور إن “الحادث وقع بعد العاشرة والنصف من مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) بقليل في قاعة حفلات زفاف على طريق سيفار بمنطقة بهاراتور حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص لحضور الحفل”.

وأشار إلى أن “أمطارا غزيرة وعاصفة رعدية ضربتا المنطقة فجأة، ما تسبب في انهيار جدار القاعة، وحوصر أولئك الذين احتموا تحت سقيفة قرب الجدار لحماية أنفسهم من الأمطار”.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق بوفاة 22 شخصا من بينهم سبع نساء وأربعة أطفال في مكان الحادث، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى محلي بعضهم في حالة خطيرة.

بدوره أعرب رئيس وزراء الولاية فاسندهارا راجي عن تعازيه لأسر الضحايا وأمر المسؤولين باتخاذ الإجراءات الضرورية.

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