 الشمري يفوز بجائزة أفضل تغطية إعلامية بمهرجان الكويت الدولي للمونودراما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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الشمري يفوز بجائزة أفضل تغطية إعلامية بمهرجان الكويت الدولي للمونودراما

الشمري يفوز بجائزة أفضل تغطية إعلامية بمهرجان الكويت الدولي للمونودراما
المناطق - فهد المريخي

كرّم مؤسس ورئيس مهرجان الكويت الدولي للمونودراما  جمال اللهو الأستاذ مفرح الشمري الفائز بأفضل تغطية إعلامية في الدورة الرابعة للمهرجان التي أقيمت الشهر الماضي وحملت اسم “دورة الفنان محمد المنصور” حيث أقام اللهو يوم أمس الأول احتفالية في قاعة أحمد العدواني في ضاحية عبدالله السالم بالكويت.

وقد أعلن الأستاذ عبدالمحسن الشمري رئيس لجنة تحكيم مسابقة أفضل تغطية إعلامية عن الفائز بالجائزة التي جاءت تقديرا وترسيخا للجهود الصحافية التي تقوم بها الصحافة الفنية في مواكبة فعاليات المهرجان، وفاز بها الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفنون في جريدة الأنباء هذا العام.

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