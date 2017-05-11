جامعة عبد الرحمن بن فيصل تتسلم شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

تسلم مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش شهادة الاعتماد المؤسسي للجامعة إضافة الى شهادات الإعتماد البرامجي لكل من كلية طب الأسنان والتمريض والطب من المركز الوطني للتقويم والاعتماد لأكاديمي بهيئة تقويم التعليم بالرياض وذلك في دورته الرابعة والخامسة صباح أمس بمقر هيئة تقويم التعليم في الرياض.

وذكر مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش ان ما حققته الجامعة من إنجازات على المستوى المحلي والدولي جاءت بفضل الله ثم بمجهودات القائمين من عمداء الكليات و رؤساء البرامج الأكاديمية و إدارة وأعضاء هيئة تدريس وطلابا والمجهود الذي قامت به عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي في مساعدة برامج الجامعة للحصول على الإعتماد الأكاديمي، وأكد بأن هذا سيكون حافزا لتشجيع بقية البرامج للمضي قدما والحصول على الاعتماد معبرا عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، وسمو أمير المنطقة الشرقية و وزير التعليم على دعمهم لمسيرة التعليم وتذليل صعوباتها الوصول بها للأهداف المنشودة .

وأضاف الربيش أن الاعتماد الأكاديمي سيساهم وبصورة مباشرة في تحسين جودة مخرجات برامج الجامعة والتي تعتبر احدى الروافد الأساسية لرؤية المملكة 2020-2030م. حيث حصلت الجامعة على الإعتماد المؤسسي الكامل عام 2015 م لتخوض تحديا جديدا وتقدم برامج الطب، طب الأسنان والتمريض، بل وتدخل في تحدي أكبر بالتقديم لخمس برامج أكاديمية هي التاريخ والدراسات الإسلامية وهندسة المباني وعلوم المختبرات الطبية والرعاية التنفسية بعد أن نالت الاعتماد الأكاديمي البرامجي للطب وطب الأسنان والتمريض، والتي من المتوقع زيارة مراجعي المركز الوطني للاعتماد لها في الفصل الدراسي الأول من العام القادم بإذن الله ولم تخض جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل هذه التحديات إلا لثقتها التامة في كفاءتها وتميزها اداريا وأكاديميا ومؤسسيا ويأتي اعتماد هذه البرامج ضمن الخطة الزمنية التي أعدتها جامعة الدمام والتي تم اعتمادها من مجلس الجامعة لاعتماد (59) برنامجا في الفترة من 1437 – 1442هـ الموافق من 2016 – 2021م.

وعبر وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الأستاذ الدكتور عبد الله القاضي أن حصول الجامعة والبرامج على الإعتماد يعد اعترافا رسميا بأهلية المؤسسة التعليمية لأداء مهامها، وأنها استوفت الشروط والمعايير المطلوبة ، وأصبحت قادرة على تحقيق أهدافها بالجودة النوعية اللازمة في كافة برامجها الأكاديمية المتخصصة و الاستمرار في النمو والتطوير كما أن الاعتماد يعتبر تعبير عن الثقة التي منحها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وبرامجها الأكاديمية من حيث القيمة للعناصر الأساسية المكونة للجامعة وهى: الرسالة ، والأهداف ، ونوعية الأداء، والمصادر المادية والبشرية ، كما أنه هو طمأنة للرأي العام بأن هذه البرامج وبالتالي – خريجيها – ذات كفاءة أو مهارة تحقق تطلعاته وطموحاته في الحصول على موارد بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا لمزاولة المهنة بنجاح .