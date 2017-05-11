 دراسة: شرب عبوتي ريد بول قد يرفع خطر الإصابة بالسكتة القلبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: شرب عبوتي ريد بول قد يرفع خطر الإصابة بالسكتة القلبية جامعة عبد الرحمن بن فيصل تتسلم شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الشمري يفوز بجائزة أفضل تغطية إعلامية بمهرجان الكويت الدولي للمونودراما مصرع 26 شخصا في الهند إثر انهيار جدار عليهم خلال حفل زفاف إنستغرام يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع أمريكا تسرع تسليح أكراد سوريا رغم اعتراض تركيا ​نائب وزير الاقتصاد: الصرف في “حساب المواطن” يبدأ يوليو المقبل.. وولي ولي العهد وجّه بالسخاء مع المواطنين رجل أمن بالباحة ينجح في إنقاذ وافد آسيوي من الغرق الجهات الأمنية تتصدى لهجوم شنه مطلوبون خلال تطوير حي المسورة بالعوامية وتقتل أحدهم شاهد…أمير الباحة يقوم بجولة مفاجئة على مستشفى الملك فهد ‫وزير التجارة ينفي مشاركة “ماكنزي” في إعداد “رؤية 2030″‬‎ رئيس أعضاء شرف فيحاء يحتفي بمجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين

دراسة: شرب عبوتي ريد بول قد يرفع خطر الإصابة بالسكتة القلبية

دراسة: شرب عبوتي ريد بول قد يرفع خطر الإصابة بالسكتة القلبية
المناطق - وكالات

حذر الخبراء من أن شرب عبوتين من مشروب الطاقة، ريد بول، قد يؤدي إلى الإصابة بسكتة قلبية عند المصابين بمتلازمة قلبية نادرة.

وركزت الدراسة الأسترالية على كيفية تأثير المشروبات التي تحوي الكافيين، على ارتفاع خطر الإصابة بسكتة قلبية لدى الذين يعانون من متلازمة “كيو تي الطويلة”، وهي حالة اضطراب قلبي وراثي نادر، تؤثر على واحد من بين 200 شخص.

وتسبب هذه المتلازمة اضطرابا في نشاط القلب الكهربائي، ولا يوجد لها أعراض جسدية واضحة. وقرر العلماء دراسة آثار مشروبات الطاقة على هذه الحالة للمرة الأولى.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الأستاذ، سيمزاريان: “ما تزال المخاطر المحتملة لمشروبات الطاقة على القلب والأوعية الدموية مسألة هامة تتطلب دراسة موسعة. وبما أن مشروبات الطاقة متاحة على نطاق واسع لجميع الأعمار، فمن المهم دراسة آثارها على القلب”.

وشارك في الدراسة 24 مريضا تتراوح أعمارهم بين 16 و50 عاما، ممن شخصت حالتهم على أنهم يعانون من متلازمة، LQTS، حيث قُسموا لمجموعتين.

وتناولت المجموعة الأولى عبوات مشروب الطاقة، ريد بول، الخالية من السكر، والتي تحتوي على 160 ميلي غرام من الكافيين. أما المجموعة الثانية، فأُعطيت نوعا آخر من المشروب الخالي من الكافيين أو التورين.

وبعد مراقبة ضغط الدم والنشاط الكهربائي لقلوب المشاركين كل 10 دقائق، خلال ساعة ونصف، ظهرت أعراض متلازمة LQTS عند 3 من المرضى، كما شهدوا زيادة حادة في ضغط الدم.

وقال الخبراء إنه يجب تجنب نشر إنذارات ومخاوف لا مبرر لها، وفي الوقت نفسه، يجب عدم تجاهل المخاطر المحتملة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>