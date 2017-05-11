دراسة: شرب عبوتي ريد بول قد يرفع خطر الإصابة بالسكتة القلبية

حذر الخبراء من أن شرب عبوتين من مشروب الطاقة، ريد بول، قد يؤدي إلى الإصابة بسكتة قلبية عند المصابين بمتلازمة قلبية نادرة.

وركزت الدراسة الأسترالية على كيفية تأثير المشروبات التي تحوي الكافيين، على ارتفاع خطر الإصابة بسكتة قلبية لدى الذين يعانون من متلازمة “كيو تي الطويلة”، وهي حالة اضطراب قلبي وراثي نادر، تؤثر على واحد من بين 200 شخص.

وتسبب هذه المتلازمة اضطرابا في نشاط القلب الكهربائي، ولا يوجد لها أعراض جسدية واضحة. وقرر العلماء دراسة آثار مشروبات الطاقة على هذه الحالة للمرة الأولى.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الأستاذ، سيمزاريان: “ما تزال المخاطر المحتملة لمشروبات الطاقة على القلب والأوعية الدموية مسألة هامة تتطلب دراسة موسعة. وبما أن مشروبات الطاقة متاحة على نطاق واسع لجميع الأعمار، فمن المهم دراسة آثارها على القلب”.

وشارك في الدراسة 24 مريضا تتراوح أعمارهم بين 16 و50 عاما، ممن شخصت حالتهم على أنهم يعانون من متلازمة، LQTS، حيث قُسموا لمجموعتين.

وتناولت المجموعة الأولى عبوات مشروب الطاقة، ريد بول، الخالية من السكر، والتي تحتوي على 160 ميلي غرام من الكافيين. أما المجموعة الثانية، فأُعطيت نوعا آخر من المشروب الخالي من الكافيين أو التورين.

وبعد مراقبة ضغط الدم والنشاط الكهربائي لقلوب المشاركين كل 10 دقائق، خلال ساعة ونصف، ظهرت أعراض متلازمة LQTS عند 3 من المرضى، كما شهدوا زيادة حادة في ضغط الدم.

وقال الخبراء إنه يجب تجنب نشر إنذارات ومخاوف لا مبرر لها، وفي الوقت نفسه، يجب عدم تجاهل المخاطر المحتملة.