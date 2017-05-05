 الجوازات: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن “6” أشهر لدخول تركيا والدول الأوروبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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الجوازات: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن “6” أشهر لدخول تركيا والدول الأوروبية

الجوازات: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن “6” أشهر لدخول تركيا والدول الأوروبية
المناطق - الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة بضرورة التأكد من صلاحية جوازات سفرهم قبل مغادرة المملكة ، حيث يتطلب الدخول إلى تركيا والدول الأوروبية أن تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ستة أشهر و ذلك تفادياً لمنعهم من الدخول لهذه الدول وإعادتهم إلى المملكة.
و حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة إلى سرعة تجديد جوازات سفرهم أو إصدار جوازات سفر جديدة لهم ولمرافقيهم عبر خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر ” قبل موعد السفر بوقت كاف لكي لا يتعرضون إلى أي إجراءات قد تؤدي إلى تأخيرهم ، وكذلك التأكد من تعليمات الدخول للدول الراغبين السفر لها .

والمديرية العامة للجوازات تتشرف بخدمة جميع المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة على مدار الساعة عبر منافذها الدولية لإنهاء إجراءات سفرهم بالسرعة والدقة اللازمة ، والرد على استفساراتهم ومساعدتهم عند الحاجة وتسعد بذلك ، وتتمنى لجميع المواطنين سفراً آمناً وعوداً حميداً.

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