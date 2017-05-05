 حرم أمير الشرقية ترعى حفل (إجلال2) لتكريم ١٤٦ حافظة للقرآن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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حرم أمير الشرقية ترعى حفل (إجلال2) لتكريم ١٤٦ حافظة للقرآن

حرم أمير الشرقية ترعى حفل (إجلال2) لتكريم ١٤٦ حافظة للقرآن
المناطق – منال الدوسري

رعت حرم أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود حفل (إجلال 2) لتكريم  146 حافظة لكتاب الله عز وجل لعام 1437هـ في إدارات الإشراف النسائي في المنطقة الشرقية: في كل من الدمام والخبر والجبيل والأحساء وحفر الباطن وبقيق والصرار والرفيعة، حيث بلغ عدد الحافظات في كل من الدمام 64 حافظة، الخبر: 43 حافظة، الجبيل: 19 حافظة، الأحساء: 16 حافظة، حفر الباطن 6 حافظات.

ويهدف الحفل إلى تكريم حافظات كتاب الله وتشجيع عامة المجتمع على حفظ القرآن من خلال تقديم النماذج التي تمكنت من إتمام حفظه، وإبراز أثر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة لعموم المجتمع وخصوص الوجهاء وذوي الشأن

وتضمن الحفل الذي حضره عدد من منسوبات تحفيظ القرآن الكريم وسيدات المجتمع كلمة مديرة ادارة الاشراف النسائي لمدارس تحفيظ القرآن بالدمام بسمة بنت أحمد السعدي، هنأت فيها الحافظات بما نلنه من شرف ودعتهن إلى تمثل كتاب الله في كل مناحي الحياة، فحافظ القرآن متميز في أقواله وأعماله وإنجازاته .

تلى ذلك فقرة ” مفخرة المسلمين ” والتي تضمنت وقفات من القرآن الكريم  وسرد صفات عباد الرحمن من حفظة القرآن الكريم ، بعدها قدمت فقرة ” رحلة الجلال” وهي تجارب لبعض حافظات القرآن ومشوار حفظهن لكتاب الله ، واختتم الحفل بتكريم الحافظات والداعمين وتقديم درع لسمو الأميرة لدعمها الكريم وسخائها .

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