 نشر 19 جهازاً و40 منصة تعريفية.. سياحة القصيم تعرّف الزوار والسواح بأبرز معالمها السياحية والتراثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نشر 19 جهازاً و40 منصة تعريفية.. سياحة القصيم تعرّف الزوار والسواح بأبرز معالمها السياحية والتراثية حرم أمير الشرقية ترعى حفل (إجلال2) لتكريم ١٤٦ حافظة للقرآن الجوازات: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن “6” أشهر لدخول تركيا والدول الأوروبية إيطاليا تحقق مع عمال إغاثة متهمين بتهريب المهاجرين لن تتخيل ماذا تحوي مياه البحر التي نبتلعها عن طريق الخطأ! العثور على 7 آلاف جثة تحت مستشفى بالولايات المتحدة ميزانية الربع الأول: 144 مليار ريال إيرادات و 170 مليار نفقات وانخفاض العجز 72% الجيش اليمني يحرر مناطق في ريف تعز ويحبط محاولات تقدم للمتمردين في غرب ‏المحافظة إدارة “تعليم الجوف” تفتح التسجيل في النقل الداخلي للمعلمين مستشفيات الجوف تجري 459 جراحة خلال ابريل “العمل والتنمية الاجتماعية” تبحث عن “امرأة حرقت قلب طفلة” حدود تبوك يحبط محاولة تهريب اكثر من سبعمائة ألفاً قرص أمفيتامين مخدر

نشر 19 جهازاً و40 منصة تعريفية.. سياحة القصيم تعرّف الزوار والسواح بأبرز معالمها السياحية والتراثية

نشر 19 جهازاً و40 منصة تعريفية.. سياحة القصيم تعرّف الزوار والسواح بأبرز معالمها السياحية والتراثية
المناطق - بريدة

نشر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم 19 جهازاً للمعلومات السياحية الالكترونية ووفر 40 منصة للمطبوعات التسويقية في مطار الامير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم وعدد من المنشآت السياحية وأماكن الجذب السياحي وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح  ان تسويق المواقع والأنشطة السياحية يعتبر أحد المهام الرئيسية لفرع الهيئة , كما أن الهيئة تعمل على إيصال المعلومة التي يحتاجها المواطن والمقيم من خلال وسائل متعددة وذلك لضمان تغطية جميع شرائح المجتمع بمختلف اهتماماتهم والوصول إليهم في التعريف بالخدمات والمواقع والأنشطة السياحية وتسهيل وصولهم إليها , ومن هذه الوسائل مراكز المعلومات الإلكترونية ومنصات العرض للمطبوعات التسويقية التي تقدم للزائر أو السائح معلومات لأبرز ما تحويه القصيم من مسارات سياحية مميزة ومواقع تراث عمراني ومتاحف خاصة ومهرجانات وفعاليات مميزة  كما توفر معلومات حول الفعاليات والمهرجانات والعروض السياحية، ومنشآت الايواء السياحي على اختلاف تصنيفاتها، وتضم الأجهزة دليلاً للمعلومات السياحية، وخيارات متعددة حول خدمات الفنادق والوحدات السكنية والمجمعات التجارية والنقل والمواصلات والأسواق والمطاعم والمواقع التي تستحق الزيارة بالإضافة إلى معلومات منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين وغيرها من المعلومات التي يحتاجها زائر المنطقة, وبين المشيقح ان الفرع يتابع تحديث وتغذية مراكز المعلومات الإلكترونية ومنصات عرض المطبوعات بشكل دوري، لضمان تشغيلها بنسبة 100% وخاصة خلال المواسم والإجازات الرسمية .

يشاران الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نفذت العديد من المشاريع التسويقية التي تساهم في تعريف المواطنين والمقيمين بالمواقع والأنشطة السياحية في مناطق المملكة منها مواقع إلكترونية ومركز الاتصال السياحي وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات على الأجهزة الذكية ومطبوعات تسويقية وحملا ت إعلانية ومعارض وغيرها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>