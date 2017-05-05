نشر 19 جهازاً و40 منصة تعريفية.. سياحة القصيم تعرّف الزوار والسواح بأبرز معالمها السياحية والتراثية

نشر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم 19 جهازاً للمعلومات السياحية الالكترونية ووفر 40 منصة للمطبوعات التسويقية في مطار الامير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم وعدد من المنشآت السياحية وأماكن الجذب السياحي وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح ان تسويق المواقع والأنشطة السياحية يعتبر أحد المهام الرئيسية لفرع الهيئة , كما أن الهيئة تعمل على إيصال المعلومة التي يحتاجها المواطن والمقيم من خلال وسائل متعددة وذلك لضمان تغطية جميع شرائح المجتمع بمختلف اهتماماتهم والوصول إليهم في التعريف بالخدمات والمواقع والأنشطة السياحية وتسهيل وصولهم إليها , ومن هذه الوسائل مراكز المعلومات الإلكترونية ومنصات العرض للمطبوعات التسويقية التي تقدم للزائر أو السائح معلومات لأبرز ما تحويه القصيم من مسارات سياحية مميزة ومواقع تراث عمراني ومتاحف خاصة ومهرجانات وفعاليات مميزة كما توفر معلومات حول الفعاليات والمهرجانات والعروض السياحية، ومنشآت الايواء السياحي على اختلاف تصنيفاتها، وتضم الأجهزة دليلاً للمعلومات السياحية، وخيارات متعددة حول خدمات الفنادق والوحدات السكنية والمجمعات التجارية والنقل والمواصلات والأسواق والمطاعم والمواقع التي تستحق الزيارة بالإضافة إلى معلومات منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين وغيرها من المعلومات التي يحتاجها زائر المنطقة, وبين المشيقح ان الفرع يتابع تحديث وتغذية مراكز المعلومات الإلكترونية ومنصات عرض المطبوعات بشكل دوري، لضمان تشغيلها بنسبة 100% وخاصة خلال المواسم والإجازات الرسمية .

يشاران الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نفذت العديد من المشاريع التسويقية التي تساهم في تعريف المواطنين والمقيمين بالمواقع والأنشطة السياحية في مناطق المملكة منها مواقع إلكترونية ومركز الاتصال السياحي وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات على الأجهزة الذكية ومطبوعات تسويقية وحملا ت إعلانية ومعارض وغيرها