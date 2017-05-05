 الصحة : عملية جراحية تنقذ ستيني اصيب بنزيف في البطن بمستشفى أملج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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الصحة : عملية جراحية تنقذ ستيني اصيب بنزيف في البطن بمستشفى أملج

الصحة : عملية جراحية تنقذ ستيني اصيب بنزيف في البطن بمستشفى أملج
المناطق - تبوك
تم بنجاح إجراء عملية لمصاب إثر تعرضه إلى حادث مروري حيث كان يعاني من ألم في البطن أجري له تصوير أشعة تلفزيونية وأشعة مقطعية للبطن بالصبغة وتبين وجود نزف خفيف بالبطن وتم تنويم المريض في العناية المركزة تحت الملاحظة وبعد إجراء تصوير أشعه تلفزيونيه للبطن تبين وجود زيادة في كمية النزيف بالبطن حيث تقرر عمل جراحي إسعافي للإستكشاف والذي أظهر وجود تمزق شديد  في جزء من مساريقة الأمعاء مع شبه تموت في هذا الجزء من الأمعاء حيث جرى إستئصال الجزء المتموت مع عمل مفاغرة وتوصيل للأمعاء  وبفضل من الله فالمريض يتمتع حالياً بصحة جيدة.

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