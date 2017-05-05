خادم الحرمين يوجه دعوة لرئيس وزراء ماليزيا لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية المناطق - واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لدولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق، تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الرسالة ،معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد خلال استقبال دولة رئيس وزراء ماليزيا له في مكتبه في مدينة باترو جايا.

ونقل معالي وزير الثقافة والإعلام خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – إلى دولة رئيس وزراء ماليزيا ، وتطلعهم إلى تطوير العلاقات السعودية الماليزية في مختلف القطاعات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

من جهته طلب دولة رئيس وزراء ماليزيا نقل تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وشكره على دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية ، مؤكداً أن هذه القمة ستسهم في تقديم الصورة الصحيحة للإسلام وتعاليمه السمحة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.