أمانة القصيم تصادر ٢١ طن من الخضار وتزيل ١٩ مبسط في شارع الخالدية بمدينة بريدة

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية والإدارة العامة للنظافة ومركز العمليات والطوارئ وبمشاركة لجنة السعودة وعدد من الجهات المختصة حملة رقابية مكثفة على شارع الخالدية وسط مدينة بريدة لمعالجة مظاهر البيع الجائل المخالف والرقابة الصحية والنظافة العامة.