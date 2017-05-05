 أمانة القصيم تصادر ٢١ طن من الخضار وتزيل ١٩ مبسط في شارع الخالدية بمدينة بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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أمانة القصيم تصادر ٢١ طن من الخضار وتزيل ١٩ مبسط في شارع الخالدية بمدينة بريدة

أمانة القصيم تصادر ٢١ طن من الخضار وتزيل ١٩ مبسط في شارع الخالدية بمدينة بريدة
المناطق - بريدة
نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية والإدارة العامة للنظافة ومركز العمليات والطوارئ وبمشاركة لجنة السعودة وعدد من الجهات المختصة حملة رقابية مكثفة على شارع الخالدية وسط مدينة بريدة لمعالجة مظاهر البيع الجائل المخالف والرقابة الصحية والنظافة العامة.
وكشف المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأنه بلغت مصادرات الحملة (٢١) طن من الخضروات والفواكة لباعة جائلين مخالفين ، وإزالة (١٩) مبسط ، وحجز (١٥) سيارة بالإضافة إلى إغلاق عدد (٢) محل مخالف. وأوضح المركز الإعلامي أن أعمال الرقابة متواصلة على الموقع بعد إنجاز الحملة المكثفة.

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