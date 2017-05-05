 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 100 طن من التمور في المخا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 100 طن من التمور في المخا

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 100 طن من التمور في المخا
المناطق - واس

وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 طن من التمور على النازحين في مديرية المخا بمحافظة تعز باليمن.
وشمل التوزيع مناطق الوازعية والشماتين والبعرارة والمظفر ومدينة النور.
وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن, التي بلغت حتى مطلع شهر مايو 2017م الجاري 127 مشروعًا تم تنفيذها من خلال 81 شريكًا محليًا وأمميًا.

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