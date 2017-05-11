“نصرة سوريا” تواصل توزيع المساعدات على اللاجئين في تركيا

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، ضمن محطتها رقم 127 توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في تركيا التي تشمل أطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية وذلك في محافظة كهرمان مرش.

وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات نحو 1809 مستفيدين بواقع 281 أسرة، وذلك من خلال البرامج الإغاثية التي أطلقتها الحملة خلال هذا الموسم وهي”شقيقي سفرتك هنيه” و “شقيقي صحتك غالية “.

وأوضح مدير مكتب تركيا خالد السلامة، أن مكتب الحملة مستمر منذ أشهر في تنفيذ مجموعة من البرامج الإغاثية لصالح الأشقاء من النازحين واللاجئين السوريين، وذلك نظرا لما لمسته من حاجة ماسة لديهم والنقص الكبير في المواد الأساسية للأسرة التي من شأنها أن تعينهم على التعايش مع مثل هذه الظروف الصعبة .

من جانبه أفاد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان، أن تعدد المشاريع الإنسانية في الحملة يأتي بهدف تأمين المتطلبات المعيشية للأشقاء السوريين في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، لما لها من أثر إيجابي كبير لديهم، خصوصا في ظل التراجع الكبير بالمساعدات الانسانية خلال الآونة الاخيرة من قبل بعض المنظمات الإنسانية الدولية بسبب طول الأزمة وزيادة الاحتياجات.

وأكد أن، الحملة السعودية تولي المشاريع الإغاثية بجميع محاورها اهتماما كبيرا، حيث تتبنى المشاريع الأكثر أهمية للشقيق السوري للمساعدة في سد احتياجاتهم الضرورية، لافتا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص على تأمين الاشقاء السوريين بالمستلزمات الإغاثية بجميع محاورها الطبية والإيوائية والاجتماعية و الموسمية والغذائية و التعليمية ليتمكنوا من التغلب على مصاعب الحياة في بيئة اللجوء .