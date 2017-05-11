 القتل حداً لمواطن خطف فتاتين وأحداث قصر وفعل بهم الفاحشة بالقوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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القتل حداً لمواطن خطف فتاتين وأحداث قصر وفعل بهم الفاحشة بالقوة

القتل حداً لمواطن خطف فتاتين وأحداث قصر وفعل بهم الفاحشة بالقوة
المناطق_تبوك

نفذت وزارة الداخلية في مدينة تبوك، اليوم الخميس، حكم القتل حداً بحق مواطن بعد ثبوت إدانته بارتكاب جريمة خطف فتاتين وإحداث قصر وفعل الفاحشة بهم بالقوة وتركهم في أماكن بعيدة عن منازلهم.
وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً، فيما يلي نصه: “أقدم محمد بن سعيد بن جمعان الزهراني (سعودي الجنسية) على خطف فتاتين وإحداث قصر وفعل الفاحشة بهم بالقوة وتركهم في أماكن بعيدة عن منازلهم، والتسبب في إصابة اثنين منهم وفعله في السابق فاحشتي الزنا واللواط, وتعاطي الحبوب المحظورة”.
وأضاف البيان: “أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ولكون فعله فيه تهديد للأمن العام واقترافه هذه الجرائم مع أطفال صغار في السن بصورة متكررة في أيام متوالية,
مما تسبب في نشوء الخوف في نفوس الأطفال ومن يعولهم, ولتأصل الإجرام في نفسه, ولأن ما ثبت بحقه يعد من الحرابة, فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة, وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور وذلك بقتله”.

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