 فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة حائل

فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة حائل
المناطق_حائل

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة حائل، بدء التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا “ماجستير” للعام الدراسي الجامعي 1438 / 1439هـ بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع.
ويشمل برنامج الماجستير: ” العقيدة والمذاهب المعاصرة ” للطلاب والطالبات بقسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية، “الإدارة التربوية ” للطلاب والطالبات بقسم التربية في كلية التربية، “الأدب والبلاغة والنقد ” للطلاب والطالبات بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والفنون، و”هندسة وإدارة الجودة التنفيذي ” للطلاب فقط مشترك بين كليتي الهندسة وإدارة الأعمال.
وأوضح عميد الدراسات العليا في الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الفريح، أن آلية القبول في هذه البرامج تتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة على ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مشيراً إلى أنه سيكون هناك اختبار تحريري ومقابلات شخصية تقدمها الأقسام للمتقدمين وسيتم تحديد موعده بعد الانتهاء من فترة التقديم إن شاء الله.

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