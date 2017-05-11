أمير تبوك يوجه بتخصيص مواقع استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب والشابات

وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمانة منطقة تبوك والبلديات في محافظات المنطقة بتخصيص مواقع استثمارية لتوفير فرص عمل متاحة للشباب والشابات في المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات خلال فترة الإجازة الصيفية المقبلة مع التأكيد والحرص على تطبيق الرقابة الصحية والإشتراطات اللازمة لصحة البيئة ومتابعة ذلك من الجهات المختصة. كما أكد سموه على الاستفادة من المواقع داخل المسطحات الخضراء والمتنزهات والحدائق داخل المدينة وعلى الكورنيش لتنظيم فعاليات وبرامج ترفيهية تعمل على جذب الأسر والمتنزهين بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحية بالمنطقة والهيئة العامة للترفية وأمانة المنطقة والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.