 متحدث عسكري: الولايات المتحدة ستبدأ سريعًا تسليم الأسلحة لأكراد سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

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متحدث عسكري: الولايات المتحدة ستبدأ سريعًا تسليم الأسلحة لأكراد سوريا

متحدث عسكري: الولايات المتحدة ستبدأ سريعًا تسليم الأسلحة لأكراد سوريا
المناطق_وكالات

أكد المتحدث الأمريكي باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي العقيد جون دوريان، أن واشنطن ستبدأ سريعًا تسليم شحنات أسلحة إلى مقاتلين أكراد في سوريا، موضحاً إن قسمًا من العتاد موجود أصلاً في المكان نفسه ويمكن توزيعه.
وقال إن واشنطن ستتأكد من أن كل قطعة سلاح تسلم إلى مقاتلي الفصيل الكردي ستوجه ضد التنظيم الإرهابي.

وحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن واشنطن تنوي مد المقاتلين الأكراد بأسلحة خفيفة وذخائر وعربات مدرعة وتجهيزات هندسية، حيث تشمل اللائحة رشاشات ثقيلة للتمكن من التصدي للشاحنات المفخخة للمتطرفين ومدافع هاون.
وأثار هذا القرار غضب تركيا، حيث تعتبر هؤلاء المقاتلين امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيًا.
وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الصدد، أن الحرب ضد الإرهاب لا يجب أن تقودها منظمة إرهابية أخرى.
وأضاف: نريد أن نعرف أن حلفاءنا سيقفون معنا وليس مع المنظمات الإرهابية.

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