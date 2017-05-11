50 مركبة تنقل يوميًا شمّام وادي الدواسر لأسواق المملكة

بدأ المستثمرون في فاكهة “الشمّام” بمحافظة وادي الدواسر جنوب مدينة الرياض، في جني محصول مزارعهم هذا العام وتسويقه داخل المحافظة وخارجها، وسط مؤشرات تؤكد نجاح الموسم، مما دعا كثير من تجار تلك الفاكهة من خارج المحافظة الى القدوم للحراج اليومي في الوادي لشراء كميات من الشمام ونقله وبيعه بالجملة والتجزئة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وقال أحد المستثمرين في السوق محمد بن ناصر الدوسري: إن مايصل للسوق حالياً من المركبات يتجاوز الــ 50 مركبة، متوقعاً زيادة العدد إلى الضعف في قادم الأيام مع وصول أنواع أخرى من الشمام المنجاوي، مبيناً أن سعر حمولة المركبة يعتمد على حجم الثمار حيث يتراوح الجيد مابين 2500 – 2000 ريال، فيما يتراوح سعر حمولة المركبة من النوع المتوسط مابين 1800 – 1500 ريال .

واوضح أحد المشترين خالد بن مسفر القحطاني أنه يشتري يومياً مابين 3- 4 مركبات من الشمام، حيث يحملها لبيعها بالتجزئة وأحياناً بالجملة في أسواق أبها، وخميس مشيط، وجازان، وتهامة، متوقعاً انخفاض السعر في قادم الأيام مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة العرض، ودخول شهر رمضان المبارك، فيما أفاد عبدالعزيز شيخ أحمد أنه يشتري يوميًا حمولة مركبة من الشمام ويوزعها في صناديق بلاستيكية يتسع الواحد منها إلى 12 حبة يتراوح سعرها ما بين 25 – 20 ريالاً.

وعن نجاح موسم زراعة الشمام هذا العام في وادي الدواسر، أوضح الفني زراعي عبدالرحمن بن حمد السويس، أن ذلك جاء بتوفيق الله أولاً ثم الخبرة التي اكتسبها المزارعون من السنوات الماضية، ومن أهمها اختيار الأراضي الزراعية المناسبة حيث يفضل زراعة الشمام في الأراضي الرملية ، والرملية الطمية ـ والطينية الطمية ، مبيناً أن الموجود في السوق حالياً يعد مبكرًا وهو بالعادة يكون محصول الأراضي الرملية الطمية حيث يكون موعد نضج الشمام فيه مبكراً خاصة إذا كانت التربة جيدة الصرف والتهوية، مع الاهتمام بالمناخ الملائم والري والتسميد.

وبحسب فني التغذية عبدالرحمن الدوسري، فإن الشمام يحتوى على ما يقرب من 95% من الماء، والمواد الزلالية والدهنية، ونسبة السكر فيه تصل إلى 6% تبعًا لنوعه، وموسمه،علاوة على نسبة جيدة من فيتامينات ” أ ” و ” ج “، والشمام من الفواكهة المقاومة لإرتفاع ضغط الدم، ويعالج الإمساك، ويساعد على إدرار البول، وتنقية الدم.